В Москве задержана подозреваемая в выводе миллиарда рублей за рубеж

Полиция совместно с ФСБ России перекрыла преступный канал вывода денег из России за рубеж. Задержана 34-летняя женщина, которая подозревается в организации криминальной схемы.

В результате действий злоумышленников за пределы России было выведено в общей сложности около миллиарда рублей, сообщает РИА Новости. Участники группировки предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов.

Расследование уголовного дела продолжается.