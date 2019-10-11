Вышел первый трейлер нового мультфильма Pixar "Вперед". И это феерия

YouTube-канал студии Pixar представил первый трейлер нового проекта студии - фэнтези-комедии "Вперед" (Onward). Которая по всем признакам случится феерией (впрочем, как обычно).

Лента рассказывает о сказочном мире, из которого давно ушла магия и где все волшебные существа живут обычной, зачастую - довольно скучной жизнью. В частности, отец протагонистов был рядовым бухгалтером. Как все думали. …Ан нет! Вдруг выясняется, что рядовой счетовод весьма поднаторел в свое время по части чудодейственных манипуляций. Да и сама магия не сгинула с концами. Надо ее просто найти и реанимировать. Что сопряжено с терниями и эпичными приключениями. В которых одну из осевых ролей играет нижняя часть тела того самого папы - результат неуемной тяги отпрысков к запретным знаниям.

Находящихся по центру подростков-эльфов в оригинале озвучили Крис Прэтт и Том Холланд. Плюс голоса персонажам отдали Октавия Спенсер и Джулия Луис-Дрейфус.

Режиссер и сценарист - Дэн Скэнлон ("Университет монстров"). Продюсеры - Кори Рэй ("Корпорация монстров", "Суперсемейка") и Пит Доктер ("История игрушек", "Головоломка").

Премьера - март 2020 года.