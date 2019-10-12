Новости

Эр-Рияд согласился заплатить США за переброску войск в королевство 01:25
Эрдоган отказом ответил на призывы США остановить операцию в Сирии 01:00
Более 100 тысяч человек эвакуированы в США из-за лесных пожаров 00:52
Дональд Трамп оценил договоренности с Китаем 00:02
Англия потерпела первое поражение в отборе к Евро-2020 11.10.2019
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии 11.10.2019
Актер Сигал не считает Нурмагомедова лучшим бойцом ММА 11.10.2019
Депутат "Слуги народа" намерен ввести эвтаназию на Украине 11.10.2019
Боевики взорвали две бомбы на пути российских военных в Сирии 11.10.2019
В Шереметьево усилили контроль после инцидента с травматическим пистолетом 11.10.2019
Трамп разрешил минфину США вводить санкции против Турции 11.10.2019
Власти Испании решили эксгумировать Франко до 25 октября 11.10.2019
США и Китай достигли частичных договоренностей в области торговли 11.10.2019
В Москве задержали попытавшегося ограбить банк мужчину 11.10.2019
Володин встретился с Эрдоганом в Стамбуле 11.10.2019
Вентиляционные отверстия в подвалах оставят открытыми для бездомных животных 11.10.2019
Киев разместил ЗРК "Бук" на позициях в Донбассе 11.10.2019
Аэропорт Пулково принял первых туристов с электронными визами 11.10.2019
Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля 11.10.2019
Белый дом подтвердил выдвижение Салливана на должность нового посла США в РФ 11.10.2019
США дополнительно разместят три тысячи военных в Саудовской Аравии 11.10.2019
Воссозданный проект Леонардо да Винчи потряс современных инженеров 11.10.2019
Семья Заворотнюк впервые выступила с официальными заявлениями 11.10.2019
В России зарегистрировано почти 14 тысяч доноров костного мозга 11.10.2019
В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка 11.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
12.10.2019 01:25
Рубрика: В мире

Эр-Рияд согласился заплатить США за переброску войск в королевство

Власти Саудовской Аравии согласились компенсировать Соединенным Штатам финансовые затраты на переброску дополнительных американских войск в королевство. Об этом в пятницу заявил президент США Дональд Трамп.

Фото: Осама аль-Сабахи/ РИА Новости
США не спасут: саудовской армии предрекли поражение в Йемене

Он напомнил, что Вашингтон отправляет военнослужащих и технику на Ближний Восток. "Эр-Рияд по моей просьбе согласился заплатить нам за все, что мы делаем, чтобы помочь им. Мы это ценим", - цитирует ТАСС главу Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что Саудовская Аравия чрезвычайно важный игрок на Ближнем Востоке и очень хороший союзник, с которым США отлично ладят. Кроме того, Эр-Рияд закупает у Вашингтона различную продукцию на сотни миллиардов долларов. "Военную технику они приобрели на 110 миллиардов долларов - это миллионы рабочих мест", - подчеркнул Трамп.

Напомним, в пятницу стало известно, что США дополнительно разместят в Саудовской Аравии военное оборудование, а также три тысячи солдат. Об этом сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Эти меры приняты для обеспечения и усиления обороны Саудовской Аравии. Подчеркивается, что Соединенные Штаты не стремятся развязать конфликт с Ираном, но намерены "сохранять мощный военный потенциал в регионе, готовый отреагировать на любой кризис и защищать силы и интересы США".

В мире США В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума запустила опрос о смертной казни после убийства девочки в Саратове
Путин выразил соболезнования родным и близким Леонова
Песков рассказал о подготовке встречи "в нормандском формате"
Боевики взорвали две бомбы на пути российских военных в Сирии
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту