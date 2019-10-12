Эр-Рияд согласился заплатить США за переброску войск в королевство

Власти Саудовской Аравии согласились компенсировать Соединенным Штатам финансовые затраты на переброску дополнительных американских войск в королевство. Об этом в пятницу заявил президент США Дональд Трамп.

Он напомнил, что Вашингтон отправляет военнослужащих и технику на Ближний Восток. "Эр-Рияд по моей просьбе согласился заплатить нам за все, что мы делаем, чтобы помочь им. Мы это ценим", - цитирует ТАСС главу Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что Саудовская Аравия чрезвычайно важный игрок на Ближнем Востоке и очень хороший союзник, с которым США отлично ладят. Кроме того, Эр-Рияд закупает у Вашингтона различную продукцию на сотни миллиардов долларов. "Военную технику они приобрели на 110 миллиардов долларов - это миллионы рабочих мест", - подчеркнул Трамп.

Напомним, в пятницу стало известно, что США дополнительно разместят в Саудовской Аравии военное оборудование, а также три тысячи солдат. Об этом сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Эти меры приняты для обеспечения и усиления обороны Саудовской Аравии. Подчеркивается, что Соединенные Штаты не стремятся развязать конфликт с Ираном, но намерены "сохранять мощный военный потенциал в регионе, готовый отреагировать на любой кризис и защищать силы и интересы США".