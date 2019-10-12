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12.10.2019 10:48
Рубрика: Общество

Генетики: Социальное неравенство существовало задолго до античности

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Немецкие ученые нашли свидетельства социального неравенства, которое существовало на юге Германии больше 4000 лет назад, то есть задолго до античности - по крайней мере, за 1500 лет до римлян, сообщает FAZ.

Фото: istockphoto.com
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Археогенетический анализ кладбищ бронзового века, расположенных в долине реки Лех южнее баварского Аугсбурга, показал, что социальное неравенство в домохозяйствах было широко распространено 3300-4700 лет назад.

Большая исследовательская группа генетиков и археологов исследовала ДНК из останков 104 человек.

"Комбинируя геномные данные, изотопные данные зубов, а также антропологические и археологические данные, мы выходим на сложность социального статуса, правил наследования и мобильности в эпоху бронзы", - говорится в статье, опубликованной в Science.

В богатых кладбищах вдоль реки Лех были обнаружены многочисленные колоколовидные кубки, медные топоры, кинжалы и драгоценные женские украшения для головы и волос. Особый интерес представлял анализ останков, особенно Y-хромосомы, обнаруженной только у мужчин. Исследования ДНК показывают, что мужчины в каждом домохозяйстве были кровными родственниками. Они унаследовали богатство на протяжении многих поколений - в течение более 700 лет. И даже сегодня вариант Y-хромосомы того времени можно найти в южной Баварии, утверждают генетики.

"Семья передавала свою собственность и статус в течение нескольких поколений. Но мы также находили в погребениях и бедных людей - их было мало, и при них не обнаружены могильные предметы", - говорит Филипп Стокхаммер, профессор, археолог из Мюнхенского университета.

По предположению исследователей, это свидетельствует о том, что слуг или рабов хоронили в склепах хозяев, которым они служили. Таким образом, речь идет сложной социальной структуре домохозяйств, напоминающей классическую структуру домохозяйств Греции и Рима. В римские времена рабы были также частью семьи, но при этом имели другой социальный статус. Однако люди в долине реки Лех жили за 1500 лет до римлян. "Это показывает, как далеко уходит в прошлое история социального неравенства в семейных структурах", - продолжает Стокхаммер.

Фото: iStock
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Однако, как показал археогенетический анализ, женщины были не из того же района. Генетические связи были найдены за много километров от Баварии - в современной Чехии. Исследователи полагают, что взрослые дочери покидали свои семьи, чтобы стать частью другого рода. Эту информацию дал анализ изотопов стронция в зубах: изотопный состав показывает, пили ли люди одну и ту же питьевую воду.

"Наши результаты показывают, что отдельные богатые домохозяйства передавались из поколения в поколение, они состояли из основной семьи с высоким статусом и не связанных с ними родственными узами людей с низким статусом. И эта система была стабильной в течение 700 лет на протяжении всего перехода от каменного века к бронзовому", - заключает Алиса Митник из института изучения истории человечества Макса Планка в Йене.

Общество Наука
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