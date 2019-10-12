Кабмин поддержал отмену плановых проверок в сфере рыболовства

Кабмин одобрил проект федерального закона "О внесении изменения в статью 432 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и рекомендовал внести его в Государственную Думу. Об этом сообщается на сайте правительства.

Законопроектом предлагается осуществление госнадзора в сфере рыболовства без плановых проверок.

Как отмечается, принятие законопроекта повысит эффективность госнадзора в рыболовстве и сохранении водных ресурсов, а также окажет положительное влияние на состояние и сохранность водных биологических ресурсов и среды их обитания.

По мнению Росрыболовства, законопроект предусматривает перераспределение функциональных обязанностей должностных лиц, задействованных в проведении плановых проверок. Это может повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности за счет проведения рейдов непосредственно на водных объектах. И сосредоточиться на борьбе с браконьерством.