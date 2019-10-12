Китай и США пришли к консенсусу

Стороны добились существенного прогресса в таких областях, как сельское хозяйство, защита прав на интеллектуальную собственность, обменный курс валют, финансовые услуги, расширение торгового сотрудничества, трансфер технологий, регулирование споров и др. Кроме этого, также обсудили следующий план консультаций и договорились прилагать совместные усилия для осуществления конечной цели.

Таким результатам стоит дать положительную оценку. Все это свидетельствует о том, что Китай и США разумно отнеслись к вопросу и сделали один шаг в направлении его решения, в результате чего смягчили обострение ситуаций с торговыми трениями. Это отвечает ожиданиям народов двух стран и международного сообщества.

Прошлогодние события, свидетельствуют о том, что повышение таможенных пошлин не помогает разрешению проблемы. Эти действия только усугубляют ситуацию, приносит вред Китаю и США, а также всему международному сообществу. По данным, опубликованным американской компанией The Institute for Supply Management, в сентябре этого года индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США сократился до 47,8, составив наименьший показатель в период с июня 2009 года. Это показало, что в США растет риск экономического спада. 9 октября директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева указала, что торговая война наносит серьезный удар развитию мировой экономики и оказывает отрицательное влияние на нее. Она отметила, что к 2020 году из-за торговой войны мировая экономика, вероятнее всего, будет сокращаться на 0,8 процента. 9 сентября представители Американо-китайского торгового комитета и Американской торговой палаты отметили, что торгово-промышленные круги США не надеются увидеть повышение таможенных пошлин, а надеются на то, что стороны найдут способы урегулирования разногласий и прекращения торговой войны. Очевидно, что в этом раунде торгово-экономических консультаций стороны провели переговоры с прагматичным подходом, придерживаясь принципа "искать общее при наличии разногласий". Это - разумное действие, которое помогает избавиться обострения торговой войны.

Китай подходит к решению вопросов с точки зрения долгосрочного развития. Здесь давно известна истина о том, что сотрудничество между Китаем и США приносит пользу двум странам, борьба между ними наносит вред. Однако, в ключевых вопросах, касающихся важных государственных принципов, Китай никогда не пойдет на уступки.

Спустя 70 лет с момента образования КНР, китайцы более глубоко, чем когда-либо, осознают, насколько сложен путь развития страны. Одновременно с этим китайцы видят хорошую цель. Несмотря ни на никакие изменения в отечественной и международной обстановке, Китай будет непрерывно углублять реформы и расширять внешнюю открытость, чтобы осуществить высококачественное развитие экономики страны.