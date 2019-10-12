Командная работа: в Москве на один день создадут "Добрую столовую"

18 октября в Москве откроется инклюзивная "Добрая столовая". Уникальный, однодневный ресторанный проект, призванный объединить самых разных людей.

С 14 часов на площадке "Маркета местной еды" на территории "Хлебозавода" шеф-повара, рестораторы, гастроэнтузиасты будут вместе готовить блюда и общаться с особенными людьми.

Двери открыты для всех. Все, что необходимо для участия, это зарегистрироваться на сайте.

Это не фестиваль и не благотворительное мероприятие, рассказала в соцсети один из организаторов, создатель "Маркета местной еды" Анастасия Колесникова. "Это тест инклюзивного бизнеса. Мы будем обсуждать варианты интеграции в бизнес людей, которым тяжело найти работу", - сказала она.

За меню в "Доброй столовой" будут отвечать: шеф-повар ресторана Selfie Анатолий Казаков, шеф-повара и совладельцы ресторана Twins Garden Сергей и Иван Березуцкие, бренд-шеф отеля "Метрополь" и ресторана SAVVA Андрей Шмаков, Рома Редман из "Митерии" и другие. Профессионалы приготовят говяжьи щечки с кислой полбой, запеченного ягненка, птитим с травами и перцем падрон, рыбный суп, карельские калитки и т.п. Помогать поварам на "кухне" будут десятки волонтеров. Есть все блюда планируется за общим столом и разговорами. Также обещают танцы, музыку и лото.

Кроме того, будет отдельно заготовлена еда для отправки в приюты бездомным и пожилым людям, о которых некому позаботиться.