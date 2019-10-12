Медведев вышел в финал на турнире в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал престижного теннисного турнира в Шанхае, победив в двух сетах Стефаноса Циципаса - 7:6, 7:5.

В полуфинале турнира АТР в Шанхае с призовым фондом 7,5 миллиона долларов четвертая ракетка мира Даниил Медведев встречался с греком, располагающимся на шестой строчке рейтинг-листа АТР. До этого теннисисты встречались четырежды, и во всех случаях неизменно побеждал россиянин.

Выиграл Медведев и на этот раз, но победа была добыта в упорной борьбе. В первом сете все решилось на тай-брейке - 7:6 (7:5), во втором соперник дрогнул при счете 5:5.

После победы россиянин отдал должное мастерству своего соперника.

"Тяжелый матч. Много раз чувствовал, что могу потерять контроль над игрой. Он играл классно, агрессивно. Если обычно я стараюсь против него держать мяч, играть низко над сеткой, то здесь я понял, что мне тоже нужно атаковать. Очень важный гейм был в первом сете при 4:4, было 0:40 на моей подаче. Спас три брейк-поинта подряд", - сказал Медведев.

Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Победитель получит $1,375 млн и 1000 рейтинговых очков, финалист - $696 тыс. и 600 очков.