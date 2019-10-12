Присуждены премии правительства в области науки для молодых ученых

Пять научных коллективов стали обладателями правительственных премий в области науки и техники для молодых ученых за 2019 год.

Двадцать пять лауреатов - среди них пять докторов наук и 17 кандидатов наук - отмечены за работы по методам и системам интеллектуального управления роботами различного вида и назначения; комплексной системе обеспечения устойчивого жизненного цикла зданий и сооружений; форвакуумным плазменным электронным источникам для обработки и модификации диэлектрических материалов; комплексу средств, обеспечивающих подготовку к вылету и посадку самолетов авианосного базирования; технологиям для нормализации пищеварения сельскохозяйственных животных, повышения качества животноводческой продукции на основе применения биопрепаратов, альтернативных кормовым антибиотикам, и энтеросорбентов для нейтрализации токсинов кормов.

Премии правительства в области науки и техники для молодых ученых учреждены в 2005 году. Авторский коллектив по каждой работе не должен превышать пяти человек. С 2020 года размер премий увеличен вдвое - до 1 миллиона рублей.