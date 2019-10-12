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12.10.2019 12:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Пензой КамАЗ насмерть сбил двух свидетелей ДТП

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Трагедия произошла в ночь на субботу на автодороге Пенза-Тамбов недалеко от поселка Калинина Пензенской области.

Фото: iStock
Нижегородский мотоциклист погиб в ходе следственного эксперимента

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, произошло двойное ДТП. Сначала столкнулись два легковых автомобиля, обошлось без жертв. Но когда на месте происшествия работала следственная группа, на находившихся на трассе людей наехал КамАЗ. Он сбил четырех человек.

Два свидетеля предыдущего ДТП - мужчина 1981 года рождения и женщина 1983 года рождения от полученных травм скончались на месте. Еще двое сбитых оказались следователями отдела МВД России по Каменскому району. Они были госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Причины ДТП устанавливаются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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