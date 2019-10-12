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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии из-за аварии на заводе перекроют русло реки

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

Для предотвращения попадания в водозабор на реке Уфе сточных вод  из разрушенного резервуара на заводе "Полиэф" планируется перекрыть русло реки Казмышла, куда могли вытечь около 7 тысяч кубометров загрязненных стоков.

Как сообщило РИА Новости, предварительно для сбора промышленных сточных вод специалисты подготовили котлован глубиной 4 метра и диаметром 40 метров, а также проложили пропускную трубу для перевода русла реки в котлован.

В Башкирии началась проверка разлива промстоков после ЧП на заводе

Напомним, авария на заводе "Полиэф", принадлежащем компании "Сибур", произошла 9 октября. По информации ГУ МЧС по РБ, на одном из резервуаров предприятия с хранением подготовленных для очистки стоков обвалился фрагмент участка стены. Часть стоков попала на прилегающую территорию.

Спасатели перекрыли поврежденный резервуар и откачали 12 тысяч тонн промышленных стоков в запасные резервуары. Также сточные воды убрали с поверхности грунта. Их специальным транспортом доставят на местные очистные сооружения.

- Для мониторинга предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ работают 3 лаборатории, проводятся соответствующие анализы: УГАК Министерства природопользования и экологии РБ, ОАО "Полиэф", МУП "Уфа водоканал". Превышение ПДК не зафиксировано, - уточнили в региональном управлении МЧС.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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