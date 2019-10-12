В Крыму на мысе Хамелеон произошел обвал

На территории ландшафтного парка "Тихая бухта" в Коктебеле обвалилась часть берега. Видео с места обвала опубликовали сотрудники парка.

На записи видно, что берег в районе обвала покрылся глубокими трещинами. Вниз съехал участок протяженностью около 50 метров, в зоне обвала оказалась и табличка, предупреждающая посетителей парка об опасности обрушений.

Во время инцидента никто не пострадал.

Напомним, в 2016 году на мысе Хамелеон, разделяющем Коктебельский залив и Тихую бухту, произошел крупный обвал. Момент обрушения попал на видео.