В Москве простились с Евгением Манаенковым

Журналисты пишут в газету. Евгений Манаенков, а для нас просто Женя, свой парень, коллега, ее издавал. Во многом благодаря ему "Российская газета" в строго обозначенное время доставлялась в города и веси, в регионы и края.

Человек-пунктуальность, знавший свое дело от А до Я, до мельчайших деталей. Видимо, сказалась закалка первого трудового места - ученика регулировщика специальной аппаратуры: тут ведь на авось не получится.

Оттолкнувшись от этой ступеньки, Евгений нашел свое профессиональное призвание в интеллектуальной сфере. Окончив вуз, он стал опытным финансистом и сначала занял пост финансового директора, а затем и генерального директора издательства "Российской газеты". Поле деятельности необъятное: десятки корпунктов, сотни сотрудников, финансовые потоки - экономическая жизнь газеты полна сложностей, с которыми под силу справиться только знающему специалисту. Таким и был Евгений Манаенков.

Мы всегда знали: он человек разностороннего дарования. И в постоянном общении ежедневно чувствовали, что это состоявшаяся личность, что доброта и отзывчивость этого человека имеют большой радиус действия. Требовательный руководитель в рамках должностного регламента. И заботливый, внимательный, любящий людей и понимающий их, он был одинаково последователен и в деловых отношениях, и в неформальной обстановке. Умел развеселить компанию друзей, щедро угостить их разносолами, приготовленными по собственным рецептам. Но главное - круг его интересов касался не только семьи и работы, он сердцем воспринимал заботы Отечества.

Не верится, что Женя ушел из жизни так рано, в 53 года - полный энергии, планов и новых замыслов. Наши глубокие соболезнования жене, детям и родным нашего замечательного товарища.

Команда "Российской газеты"