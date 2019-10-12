В Москве простились с Евгением Манаенковым

Новости

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 13:40
Умер актер Роберт Форстер 13:39
Путин уверен в успешной разработке ударных комплексов против любой системы ПРО 13:35
В Башкирии из-за аварии на заводе перекроют русло реки 13:33
Вышел трейлер перезапуска "Ангелов Чарли" с Кристен Стюарт 13:25
Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля 13:12
Кабмин поддержал отмену плановых проверок в сфере рыболовства 13:08
Двое россиян находились на борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 13:01
Под Пензой КамАЗ насмерть сбил двух свидетелей ДТП 12:52
В Салехарде жилой дом съехал со свай 12:46
Вертолет эвакуировал пострадавших в ДТП на Варшавском шоссе в Москве 12:31
В Крыму на мысе Хамелеон произошел обвал 12:14
Дмитрий Комбаров дебютировал в кино в роли милиционера 12:00
В Саратове после убийства девочки проверят дороги к школам 11:45
Lada Vesta с вариатором: первое "живое" фото 11:30
В Абхазии продолжили поиски российского туриста, унесенного горной рекой 11:12
Зимняя резина: как понять, что ее пора менять 10:50
Присуждены премии правительства в области науки для молодых ученых 10:49
Генетики: Социальное неравенство существовало задолго до античности 10:48
В Роспотребнадзоре назвали простые способы снизить риск развития рака 10:42
Видео: В Приморском сафари-парке рысь устроила схватку со змеей 10:25
В Хабаровском крае нашли затопленный катер и труп мужчины 10:06
Видео: грузовик застрял под "мостом глупости" в Мельбурне 10:00
В Гидрометцентре рассказали об удивительной погодной аномалии 09:43
Ученые рассказали, почему стоит чаще готовить еду дома 09:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
12.10.2019 13:22
Рубрика: Общество

В Москве простились с Евгением Манаенковым

В субботу, 12 октября, в Москве простились с генеральным директором издательства "Российской газеты" Евгением Манаенковым, безвременно ушедшим от нас в 53 года.

Требовательный, но внимательный и любящий людей руководитель, знавший свое дело до мельчайших деталей, он был полон энергии и новых планов.

Церемония прощания с Евгением Валентиновичем состоялась в субботний полдень на Троекуровском кладбище столицы.

С генеральным директором издательства "Российской газеты" пришли проститься родные, друзья и коллеги.

Душа команды

Журналисты пишут в газету. Евгений Манаенков, а для нас просто Женя, свой парень, коллега, ее издавал. Во многом благодаря ему "Российская газета" в строго обозначенное время доставлялась в города и веси, в регионы и края.

Человек-пунктуальность, знавший свое дело от А до Я, до мельчайших деталей. Видимо, сказалась закалка первого трудового места - ученика регулировщика специальной аппаратуры: тут ведь на авось не получится.

Оттолкнувшись от этой ступеньки, Евгений нашел свое профессиональное призвание в интеллектуальной сфере. Окончив вуз, он стал опытным финансистом и сначала занял пост финансового директора, а затем и генерального директора издательства "Российской газеты". Поле деятельности необъятное: десятки корпунктов, сотни сотрудников, финансовые потоки - экономическая жизнь газеты полна сложностей, с которыми под силу справиться только знающему специалисту. Таким и был Евгений Манаенков.

Мы всегда знали: он человек разностороннего дарования. И в постоянном общении ежедневно чувствовали, что это состоявшаяся личность, что доброта и отзывчивость этого человека имеют большой радиус действия. Требовательный руководитель в рамках должностного регламента. И заботливый, внимательный, любящий людей и понимающий их, он был одинаково последователен и в деловых отношениях, и в неформальной обстановке. Умел развеселить компанию друзей, щедро угостить их разносолами, приготовленными по собственным рецептам. Но главное - круг его интересов касался не только семьи и работы, он сердцем воспринимал заботы Отечества.

Не верится, что Женя ушел из жизни так рано, в 53 года - полный энергии, планов и новых замыслов. Наши глубокие соболезнования жене, детям и родным нашего замечательного товарища.

Команда "Российской газеты"

Общество Утраты "Российская газета"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Двое россиян находились на борту разбившегося в ДР Конго Ан-72
В Госдуме поддержали заявление Крамп-Карренбауэр о "Северном потоке - 2"
Присуждены премии правительства в области науки для молодых ученых
На Украине назвали "главную ошибку" Зеленского
Мужчина с ножом ранил четырех посетителей торгового центра в Манчестере