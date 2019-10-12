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12.10.2019 21:41
Рубрика: Кинократия

Видео: звезду «Дома 2» Марго Овсянникову избили на корпоративе

Текст: Олег Усков

Участницу проекта "Дом 2" Маргариту "Марго" Овсянникову неизвестная избила во время корпоратива, который проходил в подмосковном Серпухове.

Видео инцидента опубликовано на странице Марго в Instagram, и на нем запечатлено, как к лаконично танцующей Овсянниковой стремительно приближается некая дама, хватает ее за волосы, роняет и начинает бить об пол. После чего нападавшую оттаскивают.

Как сообщает РЕН ТВ, Марго по итогам инцидента была доставлена в больницу. Личность нападавшей устанавливается.

Фото: youtube.com
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При этом в комментариях пользователи выдвигают предположение, что причиной конфликта стала "простая женская зависть". "Тут и обсуждать нечего. Посмотрела один раз и сразу всё поняла. Таких очень много вокруг тебя, Марго", - делятся мнением юзеры. Рекомендуя Марго начать теперь изучать единоборства - в целях профилактики.

Овсянникова родилась 21 марта 1996 года в Донецке. С детства увлекалась танцами - состояла в ансамбле "Родничок", с которым проехала по всем городам Украины. Пела. Два года училась в музыкальной школе. Участницей скандальной телестройки стала в октябре 2017 года. Что вскоре ознаменовалось дракой с другой участницей проекта - Леной Хроминой, также с тасканием за волосы.

Кинократия Новости РГ-Видео
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