Новости

Депутат Госдумы ответил на обвинения Британии в "российской агрессии" 03:03
Президент Эквадора ввел комендантский час 02:34
Один человек пострадал при стрельбе в одном из ресторанов Москвы 01:57
Взрыв в Кении унес жизни десяти полицейских 01:40
Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по военной операции Турции 12.10.2019
На Украине признали отсутствие средств на восстановление Донбасса 12.10.2019
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви в пользу признания ПЦУ 12.10.2019
В Помпеях обнаружена цветная фреска, изображающая гладиаторскую битву 12.10.2019
Военные РФ взяли на сопровождение вошедший в Черное море эсминец США 12.10.2019
Видео: звезду «Дома 2» Марго Овсянникову избили на корпоративе 12.10.2019
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото 12.10.2019
СМИ: РФ не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии 12.10.2019
Росздравнадзор проверит медслужбу "Артека" после смерти ребенка 12.10.2019
Видео: опоздавший пассажир устроил дебош в столичном аэропорту 12.10.2019
Германия остановила экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии 12.10.2019
ЛАГ призвала Турцию вывести войска из Сирии 12.10.2019
СМИ: Ким Чен Ын приказал уволить треть чиновников КНДР 12.10.2019
Россия готова помочь Японии в связи с тайфуном 12.10.2019
СК выложил видео ареста подозреваемого в убийстве девочки в Саратове 12.10.2019
Сергей Зубов уволен с поста главного тренера "Сочи" 12.10.2019
УАЗ для США: мощный двигатель GM, комфортный салон и кондиционер 12.10.2019
Путин пошутил о новом вмешательстве в выборы 12.10.2019
В Японии возросло число погибших от тайфуна "Хагибис" 12.10.2019
В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе 12.10.2019
Командная работа: в Москве на один день создадут "Добрую столовую" 12.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
13.10.2019 03:03
Рубрика: Власть

Депутат Госдумы ответил на обвинения Британии в "российской агрессии"

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что странам НАТО необходимо проявить проницательность при сдерживании "российской агрессии". Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что данное высказывание свидетельствуют о том, что чиновники из секретариата НАТО хотят сохранить финансирование альянса. И для этого "тиражируют мифические, выдуманные "угрозы" со стороны России".

Фото: EPA
Премьер Британии придумал, как уничтожить Евросоюз изнутри

Между тем парламентарий подчеркнул, что есть общие задачи, которые стоят и перед НАТО, и перед Россией. Это касается борьбы с терроризмом, передает RT.

Ранее глава генштаба Великобритании Ник Картер говорил о необходимости усиливать военное присутствие Соединенного королевства в Африке, чтобы помешать России включить Черный континент в зону своего влияния. По словам Картера, влияние России усиливается в странах третьего мира, в частности в Африке. Исходя из этого, Западу стоит оказать Третьему миру военную поддержку, чтобы переориентировать его.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Законодательная власть Госдума Россия и НАТО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по военной операции Турции
Путин уверен в успешной разработке ударных комплексов против любой системы ПРО
На Украине признали отсутствие средств на восстановление Донбасса
Сборная Италии обыграла греков и вышла на Евро-2020
Двое россиян находились на борту разбившегося в ДР Конго Ан-72