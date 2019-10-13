Депутат Госдумы ответил на обвинения Британии в "российской агрессии"

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что странам НАТО необходимо проявить проницательность при сдерживании "российской агрессии". Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что данное высказывание свидетельствуют о том, что чиновники из секретариата НАТО хотят сохранить финансирование альянса. И для этого "тиражируют мифические, выдуманные "угрозы" со стороны России".

Между тем парламентарий подчеркнул, что есть общие задачи, которые стоят и перед НАТО, и перед Россией. Это касается борьбы с терроризмом, передает RT.

Ранее глава генштаба Великобритании Ник Картер говорил о необходимости усиливать военное присутствие Соединенного королевства в Африке, чтобы помешать России включить Черный континент в зону своего влияния. По словам Картера, влияние России усиливается в странах третьего мира, в частности в Африке. Исходя из этого, Западу стоит оказать Третьему миру военную поддержку, чтобы переориентировать его.