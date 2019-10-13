Два бойца из команды Федора Емельяненко победили на турнире Bellator

В Милане прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 230, в главном поединке которого россиянин Вадим Немков сразился с экс-чемпионом организации Рафаэлем Карвальо.

На турнир в Милан поддержать своих воспитанников прибыл Федор Емельяненко. Бойцы его команды Вадим Немков и Кирилл Сидельников проводили важные поединки.

Немков одержал 11-ю победу в карьере, "задушив" оппонента во втором раунде. Вадим после двух поражений победил уже в шестом поединке подряд. В Bellator он провел свой третий поединок.

Кирилл Сидельников не имел права на поражение. Их в карьере спортсмена уже было шесть. Причем последнее он потерпел в дебютном бое в Bellator. Еще одна неудача могла стоить ему контракта. В соперники россиянину достался непобедимый Домингуш Барруш из Кабо-Верде. Сидельников выиграл - по итогам трех раундов судьи отдали предпочтение ему.