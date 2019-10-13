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13.10.2019 20:30
Рубрика: В мире

Посольство РФ подтвердило число погибших россиян в авиакатастрофе в ДР Конго

Текст: Игорь Дунаевский

На борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего крушение в Демократической Республике Конго (ДРК), находились два гражданина России. Как сообщила пресс-атташе посольства РФ в ДРК Наталья Кононова, других россиян на борту не было.

В Магаданской области во время взлета упал самолет

Кононова подтвердила, что на борту воздушного судна летели Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения. По ее словам, которые цитирует агентство ТАСС, "даже никаких слухов в ДР Конго вообще не было о том, что в потерпевшем катастрофу в минувшую пятницу самолете могли быть еще какие-то граждане России".

Напомним, Ан-72 потерпел крушение в минувшую пятницу, когда совершал рейс Гома-Киншасу. На месте крушения самолета продолжается поисково-спасательная операция, но никого из находившихся на борту обнаружить пока не удалось.

В мире Африка Демократическая Республика Конго
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