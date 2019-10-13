Посольство РФ подтвердило число погибших россиян в авиакатастрофе в ДР Конго

На борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего крушение в Демократической Республике Конго (ДРК), находились два гражданина России. Как сообщила пресс-атташе посольства РФ в ДРК Наталья Кононова, других россиян на борту не было.

Кононова подтвердила, что на борту воздушного судна летели Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения. По ее словам, которые цитирует агентство ТАСС, "даже никаких слухов в ДР Конго вообще не было о том, что в потерпевшем катастрофу в минувшую пятницу самолете могли быть еще какие-то граждане России".

Напомним, Ан-72 потерпел крушение в минувшую пятницу, когда совершал рейс Гома-Киншасу. На месте крушения самолета продолжается поисково-спасательная операция, но никого из находившихся на борту обнаружить пока не удалось.