Киноманы, 5 минут внимания! В Москве открывается Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit. С 17 по 27 октября лучший короткий метр со всего света смотрите в кинотеатрах "Иллюзион", "Пионер", музее современного искусства "Гараж" и в сети "Москино".

Разброс стран-производителей колоссален: Непал, Индия, Катар, Исландия, Аргентина. Да не остановит нас языковой барьер: во всех фильмах, сделанных за границей, будут русские субтитры. А в отечественных - английские.

Наши кинофабрики представят 21 ленту. Среди участников можно будет увидеть победителя конкурса короткого метра "Кинотавра"-2019 - стимпанк "Топливо" Михаила Архипова с Никитой Кукушкиным, комедию Михаила Местецкого "Одна историческая ошибка" с Александром Горчилиным, выразительный пример экспериментального кино - режиссерский дебют Алины Насибуллиной "Он придет". Российский сегмент обязательно стоит посмотреть, в короткометражках засветились наши звезды: Никита Кукушкин, Марина Васильева, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте и другие.

Среди фильмов, которые организаторы советуют не пропускать: победитель Оскар-2019 в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм", лента "Кожа", картина "Конец линии" со звездой "Теории большого взрыва" Саймоном Хелбергом и драма Аксиньи Гог "Обмен" (мировая премьера режиссерской версии состоится 19 октября в Музее современного искусства "Гараж"). А 26 октября в 19:00 в Мультимедиа Арт Музее при поддержке Школы Родченко гости проведут режиссерский мастер-класс и покажут свой фильм.

В этом году на экраны вернется полюбившаяся маленьким зрителям анимационная программа LITTLE&SHORT, которую можно будет посмотреть в кинолектории Детского Пионера. После сеанса со зрителями встретится мультипликатор и участник фестиваля Леонид Шмельков, который расскажет о современной мультипликации и проведет мастер-класс по созданию анимационных героев. Билеты и расписание смотрите на сайте фестиваля.