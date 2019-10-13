В воскресенье в Москве ожидается сильный ветер

Сегодня в столичном регионе воздух прогреется до +12 градусов, но сильные порывы ветра снизят комфортность от теплого осеннего дня. Об этом сообщили "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, погоду в регионе определит тыловая часть североатлантического циклона. Осадки ожидаются незначительными, но сохранится порывистый ветер. Максимальная температура воздуха в Москве +11... +12 градусов, порывы ветра до 17 м/с. Давление повысится и в середине дня составит 745 мм рт ст.

- В понедельник осадков станет ещё меньше, а к середине недели ожидаем улучшение погоды, воздух сможет прогреться до +15 градусов и выглянет солнце, - об этом "РГ" сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Кстати, наиболее жаркая погода 13 октября была в 1889 году, когда воздух прогрелся до +20,1 градусов. А наиболее холодный день выпал на 1882 год, когда воздух остыл до -10,7 градусов.