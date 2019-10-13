Вице-мисс "Краса России" рассказала о самочувствии после ДТП

Уроженка Тамбова и первая вице-мисс "Краса России-2017" 30-летняя Евгения Сметанина написала в соцсетях о своем состоянии после тяжелого ДТП.

- Наконец-то я научилась писать левой рукой и поднимать голову. Пострадали голова, лицо, разрыв легких, раздробление плеча со смещением, повреждены органы, сломаны обе ключицы. Не работают пальцы на правой руке - зажат нерв, сломаны ноги. Меня собирают по кускам и до сих пор не собрали, - сообщила Евгения.

ДТП, в котором пострадала Сметанина, произошло 5 сентября в Борисовском районе Республики Беларусь. Евгения ехала из Москвы в Минск в микроавтобусе Ford, найденном через сервис поиска попутчиков. На рассвете 20-летний водитель Ford пошел на обгон и столкнулся в фурой MAN. По словам девушки, водитель микроавтобуса в аварии не пострадал.