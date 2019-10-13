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13.10.2019 15:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вице-мисс "Краса России" рассказала о самочувствии после ДТП

Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Фото: instagram.com/evgeniya_smetanina Фото: instagram.com/evgeniya_smetanina
Фото: instagram.com/evgeniya_smetanina

Уроженка Тамбова и первая вице-мисс "Краса России-2017" 30-летняя Евгения Сметанина написала в соцсетях о своем состоянии после тяжелого ДТП.

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- Наконец-то я научилась писать левой рукой и поднимать голову. Пострадали голова, лицо, разрыв легких, раздробление плеча со смещением, повреждены органы, сломаны обе ключицы. Не работают пальцы на правой руке - зажат нерв, сломаны ноги. Меня собирают по кускам и до сих пор не собрали, - сообщила Евгения.

ДТП, в котором пострадала Сметанина, произошло 5 сентября в Борисовском районе Республики Беларусь. Евгения ехала из Москвы в Минск в микроавтобусе Ford, найденном через сервис поиска попутчиков. На рассвете 20-летний водитель Ford пошел на обгон и столкнулся в фурой MAN. По словам девушки, водитель микроавтобуса в аварии не пострадал.

Происшествия ЧП ДТП В мире экс-СССР Беларусь Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов Конкурсы красоты
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