В Бурятии завели уголовное дело о гибели пяти человек при пожаре

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ) возбудил Мухоршибирский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Бурятия после пожара в пятиэтажном доме поселка Саган-Нур.

Как ранее писала "РГ", возгорание произошло в квартире на верхнем этаже. Пожарные прибыли на место оперативно и в течении 10 минут полностью потушили огонь. 22 жителям дома удалось спастись, пять человек погибли.

"В ходе тушения пожара внутри были обнаружены тела 37-летнего мужчины, двух женщин, 29 и 55 лет, пятилетнего мальчика и двухмесячной девочки", - сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК.

Как выяснили следователи, все погибшие находились в одной квартире. Это хозяйка помещения, сожительница ее покойного сына вместе со своими детьми и их знакомый. В доме проходило застолье. Взрослые пили алкоголь. После мать с детьми легла спать в комнате на полу на матраце, а после полуночи в квартире произошло возгорание.

Предполагается, что загорелась электрическая розетка, к которой подключили масляной обогреватель. Хозяйка квартиры, скорее всего пыталась выбраться, ее тело нашли в прихожей. Молодая женщина и дети, остались в комнате, где спали. Мужчина - на кухне.

Ведется расследование. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося. Обогреватель и фрагменты проводки изъяты для экспертиз.