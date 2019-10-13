Два соцработника из Оренбуржья стали лучшими в РФ

По итогам Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" победу одержали сразу два представителя Оренбуржья. Лучшими в своих номинациях признаны медсестра отделения милосердия Соль-Илецкого психоневрологического интерната Анна Фадеева и молодой специалист, мастер производственного обучения реабилитационно-технического центра Егор Силютин.

Как сообщило министерство социального развития области, двойной победы на конкурсе соцслужбы региона добились впервые.

Всероссийский конкурс "Лучший работник учреждения социального обслуживания" проводится с 2011 года. Результаты профессиональной деятельности подводятся по 20 номинациям, в каждой определено три призовых места.

- Оренбургские соцработники уже шесть раз становились призерами. В 2011 и 2013 годах Ирина Ручкина из Медногорска и Нина Василькова из Бугуруслана занимали третьи места в своих номинациях, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, оренбуржцы ранее четырежды становились победителями в своих номинациях. Первые премии конкурса получили санитарка оренбургского геронтологического центра "Долголетие" Татьяна Рыкунова, медсестра Орского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Надежда" Клара Кафизова, заведующая отделением центра социальной адаптации для бездомных "Феникс" в Орске Нина Самойлова, инструктор по труду социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Маячок" в Саракташском районе Игорь Манжела.