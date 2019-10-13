В 2020 году Оренбуржье построят 25 сельских ФАПов

До конца октября в Оренбуржье будет проведен аудит всех фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий. А в будущем году в регионе начнется строительство 25 новых ФАПов.

Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.

На заседании, где обсуждались вопросы модернизации первичного звена здравоохранения глава региона Денис Паслер подчеркнул, что необходимо более эффективно использовать механизм федерального финансирования.

- В этом году мы строим всего два ФАПа за счет федеральных средств, а по-хорошему в федеральную программу должны были войти и те 16 фельдшерско-акушерских пунктов, которые построены и достраиваются на средства областного бюджета, - указал губернатор. - С учетом того внимания, которое сегодня руководство страны и правительство области уделяют развитию звена первичной медицинской помощи, необходимо до конца октября провести технический аудит всех ФАПов и врачебных амбулаторий.

До конца следующей недели минздраву региона вместе с главами территорий предстоит определить те населенные пункты, где в первую очередь необходимы мероприятия по повышению доступности первичной медицинской помощи.

- Я давал поручение подготовить проектно-сметную документацию по 25 фельдшерско-акушерским пунктам, строительство которых запланировано на 2020 год. При необходимости эти планы должны быть скорректированы при условии участия в федеральных программах, - отметил Паслер.