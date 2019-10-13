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13.10.2019 20:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В ТОСЭР "Новотроицк" придет пятый резидент

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Число резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Новотроицк" вырастет до пяти. Специальная комиссия единогласно одобрила заявку от Новотроицкой металлургической компании (НМК).
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Презентация нового производства состоялась на заседании комиссии по рассмотрению заявок от предприятий, желающих получить статус резидентов ТОСЭР, которое вела и.о. вице-губернатора - заместитель председателя правительства Оренбургской области Наталья Левинсон. Компания планирует наладить в Новотроицке выпуск ферросплавной продукции (феррохром высокоуглеродистый, ферроалюминий) общей мощностью 1 155 тонн ферросплавов в год.

Как рассказал директор НМК Марат Колючев, общая стоимость проекта составит чуть более 24 миллионов рублей. Из них капитальные вложения - 20,5 миллиона, инвестиции в оборотный капитал - 3,5 миллиона, собственные средства - 15 миллионов и заемные - 9 миллионов рублей.

На новом производстве будет создано более 20 рабочих мест. Выйти на плановую мощность планируется к 2022 году.

Справка "РГ"

Сегодня в Оренбуржье статус ТОСЭР имеют два моногорода - Новотроицк и Ясный. В общей сложности на их территории работают 10 резидентов: 4 - в Новотроицке и 6 - в Ясном. Вместе с Новотроицкой металлургической компанией их будет 11.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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