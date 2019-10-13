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"Ленинград" дал свой последний концерт в рамках прощального тура

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    13.10.2019, 13:07
Текст:   Олег Усков

На "Газпром арене" в Санкт-Петербурге 12 октября состоялся финальный концерт прощального "стадионного тура" группировки "Ленинград". После чего коллектив, как ранее угрожал его фронтмен Сергей Шнуров, будет распущен (к слову - не в первый раз).

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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По этому поводу Сергей дал комментарий Пятому каналу, подтвердив, что больше не будет давать концертов. По крайней мере - публичных.

При этом исполнитель не конкретизировал, чем намерен заниматься далее. "Я всегда знаю, чем заниматься. Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион", - туманно сообщил Шнуров. Присовокупляя: "Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!".

Из чего можно сделать вывод, что артист какое-то время будет эскалировать свой культурный уровень.

На вопрос же, как теперь будет выглядеть типичный день "безработного музыканта", фронтмен сообщил, что как у всех обычных граждан: "В принципе люди когда просыпаются, они обычно идут в туалет. И я так же, ничем не отличаюсь". Плюс музыкант порадовался, что ему отныне не нужно вставать по будильнику и куда-то бежать. "Это класс!" - уверен Шнур.

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