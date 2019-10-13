Вильфанд рассказал о наступлении периода предзимья

Если люди традиционно делят календарный год на четыре периода (зима, весна, лето и осень), то у синоптиков в году шесть периодов.

Лето они делят на два периода, а между осенью и зимой выделяют еще такое время как предзимье. Впервые российские ученые начали его упоминать в научных трудах и дискуссиях лет 80 назад.

Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, сезоны сменяют друг друга из-за смены циркуляции воздушных масс. Летом континент теплее, чем океан, а зимой, наоборот, океан теплее континента.

"Когда в атмосфере начинает происходить перестроение циркуляции воздушных масс, происходит смена теплого периода на холодный и обратно", - поясняет Вильфанд.

Для средней полосы характерен так называемый западно-восточный перенос воздуха - с Атлантики или Средиземного моря на континент. При этом летом влажный воздух океана не всегда вызывает потепление. Моря и океаны долго прогреваются, поэтому летом атлантические циклоны или антициклоны обычно вызывают пасмурную дождливую погоду. А вот зимой, когда океан прогрет, атлантическое вторжение - это всегда потепление, выражающееся либо в оттепели, либо в мокром снеге.

"Перестройка" на зиму, по словам синоптика, обычно длится порядка двух месяцев - в среднем с середины октября по середину декабря. Это и есть период предзимья. Период предзимья бывает на огромной территории - от северных широт до Сибири и Урала. Ниже уже другие климатические пояса и другой перенос воздушных масс.

Но точных дат, когда оно наступит в данном конкретном году и когда завершится, - нет. Иногда предзимье наступает в первых числах октября, а иногда - в последних или в начале ноября.

"Точно мы сможет определить период предзимья только спустя несколько месяцев", - поясняет Вильфанд.

И уточняет, что после прихода предзимья вовсе не обязательно, что резко похолодает. Температура воздуха может понижаться очень медленно. А бывают и теплые аномалии.

Так, в ближайшую неделю в Москве будет еще довольно тепло. В начале недели до плюс 17 градусов и к концу недели днем воздух будет прогреваться до плюс 12-ти. Это выше климатической нормы.