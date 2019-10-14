25-летняя вокалистка культовой группы f(x) Солли покончила с собой

Солли, 25-летняя экс-участница культового кей-поп-проекта f(x), певица и актриса, найдена мертвой в своем доме под Сеулом, столицей Южной Кореи, ее менеджером.

Об этом передает BBC News, уточняя, что пока официальная причина смерти артистки, ранее ставшей центром ряда "голых скандалов", не разглашается - идет расследование.

Но не исключено: виной - суицид. Известно, что ровно два года назад девушка уже пыталась покончить с собой. Однако благодаря своевременной госпитализации и усилиям врачей выжила.

Настоящее имя Солли - Чхве Чжин Ри. Родилась 29 марта 1994 года. В составе f(x), одного из самых известных женских кей-поп-проектов, дебютировала в 2009 году. Участвовала в записи четырех пластинок коллектива. Солли покинула группу в 2015-м, сосредоточившись на актерской карьере. Снялась в фильмах и сериалах "Для тебя во всем цвету", "Персона", "Пираты", "Король моды", "Настоящий".

Кроме того, в этом году девушка выпустила свою первую сольную композицию.

Кей-поп, k-pop, - термин, применяемый для поп-музыки, производимой в Южной Корее.