Новости

25-летняя вокалистка культовой группы f(x) Солли покончила с собой 15:00
Элтон Джон назвал Майкла Джексона "по-настоящему психически больным" 13:42
Юрий Лоза пожаловался на "упоротых" фанатов группы "Кино" 12:28
Вышел трейлер второго сезона сериала "Британия" 12:15
Продюсер звезды "Дома 2" прокомментировала ее избиение на корпоративе 10:50

Актера и певца Патрика Брюэля обвинили в насилии над массажистками

Новости
    14.10.2019, 15:18
Текст:   Олег Усков
Фото: AP Photo/Francois Mori Фото: AP Photo/Francois Mori
Фото: AP Photo/Francois Mori

Важного французского певца и актера Патрика Брюэля в очередной раз обвинили в сексуальном насилии в отношении персонала спа-салонов.

Фото: AP Photo/Lionel Cironneau
Обвиненная в растратах помощница Де Ниро обвинила его в сексизме

Как сообщает TVA Nouvelles, на шестидесятилетнего артиста поступила жалоба в прокуратуру от тридцатилетней массажистки одного из спа-салонов в Перпиньяне, городе на юге Франции. Которая сетует, что звездный посетитель подверг ее надругательству в июле этого года во время сеанса массажа в его гостиничном номере.

При этом все детали инцидента пока не разглашены.

Уточнено, что в отношении Брюэля заведено дело - в прокуратуре подтвердили.

При этом стоит отметить, что годом ранее, летом 2018-го, еще одна массажистка также обвинила артиста в домогательствах. Дело, по ее словам, происходило в спа-салона на Корсике.

Комментируя происходящее AFP, адвокат певца заявил, что ему ничего не известно ни о новой жалобе, ни о расследовании в отношении его клиента.

Патрик Брюэль родился в 1959 году в Алжире. Карьеру начал в конце семидесятых. Среди экранных работ - мелодрама Лелуша "Осторожно: бандиты!", "Между двух огней" Зиди, "Сабрина" с Харрисоном Фордом, "Ягуар" - с Жаном Рено.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Пойманная с кокаином Бочкарева похвасталась напряженным графиком 10:12
Крокодилы-бегемоты: вышел трейлер нового фильма со Скалой Джонсоном 13.10.2019
Видео: в США арестована 81-летняя Джейн Фонда 13.10.2019
"Ленинград" дал свой последний концерт в рамках прощального тура 13.10.2019
⧣ музыка
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Стас Михайлов призвал молиться за Анастасию Заворотнюк 10.10.2019
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах 10.10.2019
В США экстренно госпитализирована певица Майли Сайрус 10.10.2019
⧣ скандалы
Фото: @sprashivai.rumaggggggi / vk.com
Видео: звезду "Дома 2" Марго Овсянникову избили на корпоративе 12.10.2019
Пойманную с наркотиками Бочкареву выгнали из института Жириновского 10.10.2019
Александр Масляков прокомментировал обвинение в поборах на КВН 09.10.2019
⧣ Франция
Фото: kinopoisk.ru
Фото: Анджелина Джоли полностью разделась для французского "глянца" 07.10.2019
83-летний Ален Делон возвращается в кино 03.10.2019
Трейлер: Ева Грин летит в космос в космической драме "Проксима" 30.09.2019