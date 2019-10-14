Актера и певца Патрика Брюэля обвинили в насилии над массажистками

Важного французского певца и актера Патрика Брюэля в очередной раз обвинили в сексуальном насилии в отношении персонала спа-салонов.

Как сообщает TVA Nouvelles, на шестидесятилетнего артиста поступила жалоба в прокуратуру от тридцатилетней массажистки одного из спа-салонов в Перпиньяне, городе на юге Франции. Которая сетует, что звездный посетитель подверг ее надругательству в июле этого года во время сеанса массажа в его гостиничном номере.

При этом все детали инцидента пока не разглашены.

Уточнено, что в отношении Брюэля заведено дело - в прокуратуре подтвердили.

При этом стоит отметить, что годом ранее, летом 2018-го, еще одна массажистка также обвинила артиста в домогательствах. Дело, по ее словам, происходило в спа-салона на Корсике.

Комментируя происходящее AFP, адвокат певца заявил, что ему ничего не известно ни о новой жалобе, ни о расследовании в отношении его клиента.

Патрик Брюэль родился в 1959 году в Алжире. Карьеру начал в конце семидесятых. Среди экранных работ - мелодрама Лелуша "Осторожно: бандиты!", "Между двух огней" Зиди, "Сабрина" с Харрисоном Фордом, "Ягуар" - с Жаном Рено.