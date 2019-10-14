Госкорпорация "Ростех" официально сообщила, что совет директоров холдинга "Вертолеты России" принял решение об объединении АО "МВЗ им. М.Л. Миля" и АО "Камов" и создании на их основе АО "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова".

Ка-52 и Ми-28Н небо не делят. А теперь и их создатели сядут за один конструкторский стол. Фото: РИА Новости

По мнению инициаторов очередной реформы авиапрома, новое объединение ускорит развитие двух опытно-конструкторских школ, поможет снять административные, правовые и экономические барьеры, затрудняющие сотрудничество двух коллективов.

В "Ростехе" уверены, что такой подход создаст условия для беспрепятственного обмена техническими решениями и достижениями. Экономический эффект от объединения КБ планируется достичь и за счет cокращения расходов на выполнение однотипных испытаний.

Идея объединения два вертолетных ОКБ впервые озвучивалась еще в середине 1990-х. Но тогда в экспертном сообществе практически все высказались против, так как считали, что от конкуренции двух самостоятельных КБ российское вертолетостроение только выиграет.

Многие вертолеты типа Ми и Ка стали вехами мирового вертолетостроения.

Многоцелевой средний Ми-8 появился в начале 1960-х. Пройдя через многочисленные модернизации, летает почти 60 лет, оставаясь лучшим в своем классе.

Примерно в то же время появился легкий Ка-26, ставший настоящим гражданским тружеником неба. Сейчас его эстафету принял Ка-226, который скоро будут выпускать по лицензии в Индии.

На базе двух ОКБ создается единое акционерное общество - "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова"

Когда возникла необходимость создавать вертолеты корабельного базирования, выяснилось, что соосная схема, на которой специализировалось ОКБ, возглавляемое Н.И. Камовым, почти идеально подходит для суровых морских условий. Вертолеты с такой схемой не чувствительны к ветру и могут садиться на маленькую площадку корабля почти в любую погоду. У них очень экономичен режим висения, что важно для поиска подводных лодок. И Ка-27 стал основным корабельным вертолетом ВМФ СССР, к тому же по летным характеристикам - лучшим в мире.

Грозный боевой Ми-24, прозванный летающим танком, не появился бы, если бы не конкуренция с ОКБ Камова. Задание на новый боевой винтокрыл выдали двум фирмам. Милевцы предложили более удачный, с точки зрения военных, вариант, который до сих пор воюет во всем мире.

На следующем этапе конкуренции камовцы первыми в мире смогли создать одноместный Ка-50 - прообраз беспилотных винтокрылов. В честной борьбе эта машина выиграла конкурс у Ми-28, ее приняли на вооружение. Но это были уже 1990-е... Впрочем, затем был создан и встал в строй Ми-28Н "Ночной охотник". Следом появился Ка-52 "Аллигатор". И тот, и другой неплохо показали себя в Сирии.

Стоит повторить, все эти прекрасные машины создавались в условиях непрекращающейся и достаточно жесткой конкуренции. Что будет после объединения двух самостоятельных ОКБ - однозначно ответить сегодня очень трудно. В "Ростехе" уверены: все станет только лучше. Ведущие конструкторы "Камова" и "Миля" не столь оптимистичны. Они опасаются и того, что интеллектуальная собственность различных по своим подходам к вертолетостроению КБ, оказавшись в общем пользовании, может просто утечь на сторону.

Конечно, менеджеров понять можно. Мировой вертолетный рынок сужается, экспортные заказы падают. Но с другой стороны, известно, что Игорь Сикорский когда-то сказал, что Россия создана для вертолетов. Почему же мы не можем сосредоточиться на рынке не внешнем, а внутреннем. К примеру, на создании скоростного вертолета. У камовцев есть на этот счет очень интересные предложения. Свое видение отстаивают и милевцы. Кто примет решение об окончательном облике скоростной машины будущего? Менеджеры, исходящие из сиюминутных интересов, технари, понимающие, машины какой схемы могут действительно стать скоростными, или кто-то третий? Ответа на этот вопрос тоже нет.

В интернет-изданиях, специализирующихся на авиастроении, мнение почти единодушно. Реализован менеджерский, а не конструкторский проект. Конечно, управлять денежными потоками и оптимизировать их станет легче. Но получится ли создавать что-то оригинальное в рамках единого центра и под единым руководством?

Интересно - в США буквально в эти дни принимаются решения, направленные на усиление конкуренции в авиастроении. Наряду с имеющимися гигантами для участия в реализации своих проектов Пентагон планирует активно привлекать небольшие частные фирмы.