Geely полностью раскрыла новый кроссовер Icon

В ноябре нынешнего года китайская Geely начнет продажи новой модели - компактного кроссовера Icon. В конце сентября компания опубликовала первые фото экстерьера новинки, теперь распространены снимки ее интерьера - таким образом, дизайн модели полностью раскрыт и больше не является секретом.

Внутри, как и снаружи, стиль серийного Icon во многом воспроизводит решения одноименного концепта, показанного в апреле 2018 года на международном автосалоне в Пекине.

Фото: Пресс-служба Geely.

Фото: Пресс-служба Geely.

Передняя панель салона имеет горизонтальную архитектуру, причем ее верхняя часть выполнена визуально неразрывным элементом - дисплеи комбинации приборов и медийной системы, а также боковые дефлекторы вентиляции установлены словно поверх нее.

С точки зрения цветового оформления в интерьере сочетаются три оттенка - темно-серый, светло-коричневый и светло-серый. Еще один оттенок - светло-голубой - добавляет фоновая подсветка. Оба цифровых дисплея имеют диагональ 10,25 дюйма.

В оснащении автомобиля заявлены такие необычные позиции, как система контроля качества воздуха и ионизатор. Фирменная медийная система Geely GKUI 19 умеет воспринимать голосовые команды. В салоне в общей сложности предусмотрено 31 место для хранения мелких вещей - это кармашки, ниши, отсеки и углубления. Кроме того, есть беспроводная зарядка для смартфонов.

Фото: Пресс-служба Geely.

Дизайн Icon разрабатывался в шанхайской студии Geely, которой руководит Гай Бергойн, англичанин французского происхождения, прежде работавший в Volvo Cars и Renault. К слову, во время работы в Volvo два года (в 2004-2005 гг.) Гай был подчиненным Стива Маттина, нынешнего главного дизайнера Lada.

Длина, ширина, высота серийного Geely Icon составляют 4350, 1810 и 1615 мм соответственно, колесная база измеряется 2640 мм. Модель построена на компактной платформе MBA, разработанной совместно со специалистами Volvo Cars (она входит в состав Geely с 2010 года).

Geely Icon будут оснащать 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с., он сочетается с 7-ступенчатым преселективным "роботом". Привод - передний, полноприводной трансмиссии не предусмотрено.

До конца нынешнего года Geely Icon будут предлагать только в Китае, однако на эту модель возлагаются и экспортные планы. За пределами КНР машину начнут предлагать с 2020 года. Скорее всего, со временем она появится и в России, ведь на нашем рынке Geely работает активно.