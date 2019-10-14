Глава дипломатии ЕС поддержала план решения конфликта в Донбассе

Глава европейской демократии Федерика Могерини положительно высказалась о плане решения конфликта в Донбассе.

Она заявила, что увидела "удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства по реформам, а также относительно того, как решать конфликт на востоке Украины".

Могерини сказала об этом после встречи с министром иностранных дел Украины Владимиром Пристайко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял, что в Киеве разработан некий план по урегулированию конфликта в Донбассе.