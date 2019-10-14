Новости

Улетевший в сентябре экипаж может задержаться на МКС 04:55
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией крейсера "Петр Великий" 04:55
Житель Колымы получил срок за хранение золота на два млн рублей 04:42
Протестующие отвергли предложение властей Эквадора 04:30
Трамп: Европа должна забрать себе оставшихся в тюрьмах Сирии террористов 03:58
Почти 100 тысяч домов в Японии по-прежнему без света 03:55
Названы регионы, где строят больше всего жилья 03:51
Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки 03:22
Эсминец США Porter зашел в порт Одессы 03:18
Путин рассказал об уникальном российском оружии 02:55
США не смогли вывезти из Сирии около 50 "особо важных" боевиков ИГИЛ 02:39
Экологи предложили запретить бонусные мили авиакомпаний 02:12
Во Флориде один человек получил травмы при ЧП в торговом центре 01:56
Мосгаз проводит уникальную реконструкцию газопровода-дюкера 13.10.2019
Сборная России по спортивной гимнастике стала второй в общем зачете на ЧМ 13.10.2019
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии 13.10.2019
СМИ: Дамаск направит войска на север против Турции 13.10.2019
Посольство РФ подтвердило число погибших россиян в авиакатастрофе в ДР Конго 13.10.2019
Из Невы выловили енотовидную собаку 13.10.2019
В постпредстве Крыма оценили возврат Украине задержанных кораблей 13.10.2019
Президент Израиля попросил Путина о помиловании осужденной израильтянки 13.10.2019
Число жертв тайфуна в Японии выросло до 33 человек 13.10.2019
Крокодилы-бегемоты: вышел трейлер нового фильма со Скалой Джонсоном 13.10.2019
Что творится на сервисе у дилеров: правда и мифы 13.10.2019
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований 13.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14.10.2019 04:55
Рубрика: В мире

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией крейсера "Петр Великий"

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Фото: РИА Новости Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Фото: РИА Новости
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Фото: РИА Новости

Член палаты представителей США и ветеран войны в Афганистане Брайан Маст поздравил в Twitter американские ВМС, которые 13 октября отмечали 244-й день рождения. Однако конгрессмен ошибся и опубликовал фотографию российского атомного крейсера "Петр Великий".

Фото: iStock
НАТО исправила ошибку в названии "море Азимова"

На картинке бортовой номер корабля был замазан, однако на корме заметен Андреевский флаг. На ошибку указал журналист Politico Дейв Браун. "Это российский крейсер "Петр Великий", - написал Браун и приложил скриношт твита Маста. После этого конгрессмен поправил пост, заменив иллюстрацию на официальный проморолик ВМС США, пишет РИА Новости.

Флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" - самый большой в мире неавианосный боевой корабль. Предназначен для поражения крупных надводных целей, комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Несет самые современные системы вооружения.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии
Путин назвал НАТО инструментом американской политики
СМИ сообщили о захвате Турцией населенного пункта в сирийской Ракке
СМИ рассказали о случайной помощи США экономике России
CNN: Сирийские курды обратятся за помощью к РФ вместо США