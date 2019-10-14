Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией крейсера "Петр Великий"

Член палаты представителей США и ветеран войны в Афганистане Брайан Маст поздравил в Twitter американские ВМС, которые 13 октября отмечали 244-й день рождения. Однако конгрессмен ошибся и опубликовал фотографию российского атомного крейсера "Петр Великий".

На картинке бортовой номер корабля был замазан, однако на корме заметен Андреевский флаг. На ошибку указал журналист Politico Дейв Браун. "Это российский крейсер "Петр Великий", - написал Браун и приложил скриношт твита Маста. После этого конгрессмен поправил пост, заменив иллюстрацию на официальный проморолик ВМС США, пишет РИА Новости.

Флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" - самый большой в мире неавианосный боевой корабль. Предназначен для поражения крупных надводных целей, комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Несет самые современные системы вооружения.