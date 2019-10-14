Новости

В Перми водитель иномарки сбил группу детей 18:52
В Болгарии умер прибывший на матч сборной английский болельщик 18:51
В Астрахани вынесен приговор педофилу, совратившему 43 ребенка 18:45
У "Братьев по оружию" и "Тихого океана" появится продолжение 18:43
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением 18:42
Мосгорсуд признал законным приговор Котову за нарушения на митингах 18:30
Названы серьезные угрозы офисной работы для здоровья 18:27
В поднятой со дна Черного моря артустановке Stug-III обнаружен арсенал 18:17
Путин и саудовский король обменялись подарками 18:06
Губернатор Севастополя рассказал о работе с погибшим мэром Абакана 18:02
С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник 18:00
Ушаков прокомментировал кандидатуру нового посла США 17:57
В Японии выяснили, чем опасны для хозяев квартиры дверные глазки 17:51
В Иране назвали виновного в нападении на танкер Sabity 17:38
На Кипре обнаружена мощная 2300-летняя крепость 17:36
Медведев предупредил о недопустимости манипулирования статистикой 17:26
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку 17:23
В Калмыкии полицейский стал виновником ДТП с двумя жертвами 17:22
Россия и Саудовская Аравия подписали хартию по нефти 17:12
Путин и саудовский король сели в один электрокар 17:09
На Кубани на адвоката и полицейского завели дело о взятке в 3,5 млн 17:06
В Подмосковье избита чемпионка Европы и мира по боксу 17:05
В Петербурге пройдет Фестиваль корейской культуры 17:05
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте 17:04
Роухани назвал условие нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
14.10.2019 17:36
Рубрика: В мире

На Кипре обнаружена мощная 2300-летняя крепость

Текст: Денис Передельский
Фото: Department of Antiquities Фото: Department of Antiquities
Фото: Department of Antiquities

Совместная миссия археологов при проведении раскопок на юго-восточном побережье Кипра обнаружила неизвестное укрепление, датируемое ранним эллинистическим периодом.

Об открытии рассказало местное издание In-Cyprus. Его совершила команда археологов под руководством доктора Брэндона Р. Олсона из Столичного государственного университета Денвера, доктора Тома Ландваттера из Рид-колледжа и доктора Р. Скотта Мура из Университета Пенсильвании.

Фото: Пресс-служба ДГТУ
Под Азовом археологи обнаружили некрополис иксоматов

Раскопки проводились в археологическом парке недалеко от деревни Пила. Там было обнаружено ранее неизвестное хорошо укрепленное поселение. Оно было построено на крутом холме, откуда открывается вид на залив Ларнаки и прибрежную дорогу, соединяющую города Китион и Саламис.

Археологи раскопали укрепления, сооруженные из камней и глины. Длину северной стены точно пока определить не удалось, но уже установлено, что ее толщина могла составлять пять метров.

Южная стена этого фортификационного сооружения была возведена на склоне. Крепость была хорошо спроектирована. В ней находилось большое количество укрепленных мест для обороняющих ее стрелков.

В самой крепости было найдено большое количество артефактов, в основном фрагменты эллинистической керамики, монеты, а также железное оружие и метательные снаряды, включая свинцовые "пули" для пращи.

По этим артефактам, а также по архитектурному стилю сооружения было проведено датирование. Оно показало, что крепость была возведена в конце IV - начале III веков до н.э.

Как раз этот период времени почти не изучен и не задокументирован в исторической летописи Кипра. Возможно, открытие позволит заполнить этот пробел.

Загадочных древних "хоббитов" признали чудом эволюции
Археологи нашли 1000 объектов, столетиями скрытых от людских глаз
В мире Европа Кипр Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном российском оружии
Медведев потребовал отчитаться за срыв строительства соцобъектов
ЕС продлил санкции против РФ из-за Скрипалей
Врачи смогут оказывать экстренную помощь без согласия пациента
Сирия начала переброску войск на север страны