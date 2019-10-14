На Кипре обнаружена мощная 2300-летняя крепость

Совместная миссия археологов при проведении раскопок на юго-восточном побережье Кипра обнаружила неизвестное укрепление, датируемое ранним эллинистическим периодом.

Об открытии рассказало местное издание In-Cyprus. Его совершила команда археологов под руководством доктора Брэндона Р. Олсона из Столичного государственного университета Денвера, доктора Тома Ландваттера из Рид-колледжа и доктора Р. Скотта Мура из Университета Пенсильвании.

Раскопки проводились в археологическом парке недалеко от деревни Пила. Там было обнаружено ранее неизвестное хорошо укрепленное поселение. Оно было построено на крутом холме, откуда открывается вид на залив Ларнаки и прибрежную дорогу, соединяющую города Китион и Саламис.

Археологи раскопали укрепления, сооруженные из камней и глины. Длину северной стены точно пока определить не удалось, но уже установлено, что ее толщина могла составлять пять метров.

Южная стена этого фортификационного сооружения была возведена на склоне. Крепость была хорошо спроектирована. В ней находилось большое количество укрепленных мест для обороняющих ее стрелков.

В самой крепости было найдено большое количество артефактов, в основном фрагменты эллинистической керамики, монеты, а также железное оружие и метательные снаряды, включая свинцовые "пули" для пращи.

По этим артефактам, а также по архитектурному стилю сооружения было проведено датирование. Оно показало, что крепость была возведена в конце IV - начале III веков до н.э.

Как раз этот период времени почти не изучен и не задокументирован в исторической летописи Кипра. Возможно, открытие позволит заполнить этот пробел.