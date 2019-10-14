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14.10.2019 14:21
Рубрика: Общество

Названа одна из причин суицидального поведения

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые из Иллинойского университета в Чикаго (США) выявили изменения в мозге, которые указывают на повышенный риск самоубийства. О результатах исследования они сообщили в журнале Psychological Medicine.

Согласно данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире совершается одно самоубийство: ежегодно лишают себя жизни 800 тысяч человек.

Фото: iStock
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Это большее количество смертей, чем от СПИДа, убийств, злоупотребления наркотиками или в результате дорожно-транспортных происшествий. Основными причинами суицидального поведения называют депрессию и другие расстройства настроения, а также побочные эффекты некоторых лекарств.

Особенно проблематично то, что сигналы тревоги, которые указывают на самоубийство, часто трудно обнаружить даже опытным врачам.

По словам Скотта Лангенекера, соавтора исследования, "существует только несколько способов выявления лиц с повышенным риском суицидального поведения". Чаще всего оценить риск может только сам пациент и лечащий врач.

Поэтому ученые из Иллинойского университета в Чикаго озаботились поиском более надежного способа выявления риска суицида. Они изучили мозг 212 молодых людей с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). У 18 из испытуемых на начало исследования было аффективное расстройство, которое однажды привело к попытке суицида. 60 добровольцев сообщили, что когда-то они думали о самоубийстве, но не осуществили его. Остальные были в добром здравии и служили контрольной группой.

По словам Джонатана Стенджа, автора исследования, "впервые была предпринята попытка понять нейронные механизмы, лежащие в основе самоубийства".

Фото: iStock
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Было показано, что люди, которые думают о суициде или уже совершали попытку самоубийства, имеют разные связи в мозге по сравнению со здоровыми людьми.

Группа испытуемых с суицидальными мыслями показала аналогичные изменения в мозге.

Авторы исследования полагают, что полученные результаты могут помочь выявить пациентов-самоубийц на ранней стадии и улучшить их лечение. По словам Стенджа, возможно, даже удастся "снизить риск самоубийства". Однако чтобы подтвердить выводы, необходимо провести масштабное исследование с большим количеством лиц, предпринявших попытку самоубийства.

Цель ученых - найти способ распознать острую суицидальную фазу на основе состояния мозга. Как говорит Стендж, "конечная цель - использовать эту информацию для предотвращения самоубийств".

Общество Наука
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