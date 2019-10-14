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14.10.2019,  
13:42
Текст:  Светлана Цыганкова

Пуски 16 крылатых и баллистических ракет проведут в ходе учений

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

В ходе учений стратегических ядерных сил "Гром-2019" будет произведено 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, в том числе ракет "Булава" и "Синева". В учениях будут задействованы десять аэродромов.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Об этом на брифинге для иностранных атташе заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны РФ генерал-майор Евгений Ильин. Он сообщил, что участвуют три военных округа - Центральный, Западный и Южный, а также Северный флот, пишет РИА Новости. Крылатые ракеты запустят по двум полигонам - Чижа и Кура. По первому - две баллистические ракеты РСМ-50, по второму - баллистические ракеты "Ярс" и "Синева". Пуски ракет морского базирования будут проводиться в пяти морях.

В понедельник Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ добавил, что стратегическое командно-штабное учение "Гром-2019" пройдет с 15 по 17 октября. Будут задействованы порядка 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок, пять подводных лодок и 15 кораблей, 105 самолетов, в числе которых пять стратегических ракетоносцев.

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