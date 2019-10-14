Путин не будет обсуждать Крым на саммите "нормандской четверки"

В Кремле заявили о невозможности обсуждения вопроса принадлежности Крыма.

"Безусловно, не может быть и речи о вынесении вопроса о Крыме на любой формат, будь то "нормандский" или еще какой-то", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею украинского лидера Владимира Зеленского обсудить тему Крыма на саммите "нормандской четверки".

"Этот вопрос был закрыт в свое время. Причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна, и какие-либо иные обсуждения в каких-либо форматах невозможны", - заключил Песков.

В Кремле внимательно ознакомились с основными высказываниями Зеленского на пресс-марафоне, особенно по процессу урегулирования на юго-востоке Украины, Минским договоренностям и так далее.

"При всем уважении, не могли бы посвятить такое количество часов просмотру полного объема его общения с представителями СМИ", - сказал пресс-секретарь российского лидера, добавив, что основные заявления Зеленского были прочитаны и доложены Владимиру Путину.