На этой неделе символы советской эпохи оживут в опере-буфф, главное сочинение Валерия Гаврилина даст пищу для ума и сердца, виртуозы из России и Германии будут сообща выдувать медь из классического наследия, а номинант на Grammy Аарон Лерой Майерс привнесет в Дом музыки атмосферу джазового кафе.

Кто играет: Евгения Афанасьева, Михаил Никаноров, Юлия Никанорова, Евгений Либерман, Кирилл Золочевский, Екатерина Лукаш, Сергей Мазаев, Георгий Фараджев, Дмитрий Скориков и др. Специальный гость Илзе Лиепа. Продюсер и автор идеи Павел Каплевич.

Что играет: В. Николаев - "Рабочий и Колхозница" (опера-буфф).

Почему идти: Идею для оперы-буфф Павлу Каплевичу подсказали два юбилея - 80 лет ВДНХ и 130 лет со дня рождения Веры Мухиной, автора скульптуры "Рабочий и Колхозница". По сюжету эти символы советской эпохи, ожившие волей скульптора, едут в Париж, чтобы представлять СССР на Всемирной выставке. Но там на пути идеологически выдержанных влюбленных встают коварные Марлен Дитрих и Пабло Пикассо... Отдельного восхищения заслуживает оперный дебют Сергея Мазаева в роли Сталина и балерина Илзе Лиепа в образе Марлен-Пикассо.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 19 Октября; 1 200 - 5 000 руб.

Фото: "МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова, Академический хор русской песни, инструментальный ансамбль солистов и балетная группа Российского музыкального телерадиоцентра (Орфей) (художественный руководитель и главный дирижер Николай Азаров), чтец Владимир Кошевой.

Что играет: Валерий Гаврилин - "Перезвоны" для солистов, большого хора, гобоя и ударных (по прочтении В. Шукшина).

Почему идти: Свое главное сочинение "Перезвоны" Валерий Гаврилин определял как "симфонию-действо", то есть музыкальную драму. Сюжет этой драмы вдохновлен творчеством Василия Шукшина, отразившим современную жизнь нашего народа. "Здесь есть все для русского ума и сердца, только умей слушать", - сказал об этой симфонии дирижер Владимир Федосеев, почитатель творчества Валерия Гаврилина. А Георгий Свиридов, другой выдающийся отечественный композитор, сравнивал ее с гигантской фреской и называл подлинным открытием для нашей музыки. Не пропустите.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 18 октября; 500 - 1 800 руб.

Фото: Организаторы Международного фестиваля Brass Days

Кто играет: Брасс-ансамбль оркестра musicAeterna, солист Маттиас Хефс.

Что играет: Сочинения И.С. Баха, Р. Вагнера, Дж. Верди, М. Леграна, В. Трояна, Ч. Манджони.

Почему идти: IX Международный фестиваль медного духового искусства продолжится в Москве концертом Брасс-ансамбля оркестра musicAeterna. Этот оркестр, созданный одним из самых амбициозных дирижеров современности Теодором Курентзисом, - сам по себе уже громкий бренд. Но в данном случае его дополнит еще и имя Маттиаса Хефса - трубача лучшего в Европе ансамбля духовиков German Brass. Виртуозы из России и Германии будут сообща выдувать медь из Баха, Верди и Вагнера, не забывая о джазе и классике Голливуда.

Где, когда, сколько: Малый зал Консерватории; 18 октября; 600 - 1 500 руб.

Фото: Московский международный Дом музыки

Кто играет: Аарон Лерой Майерс и трио Сергея Васильева.

Что играет: Вокальный джаз.

Почему идти: Номинант на Grammy, "Джазовый артист года" и обладатель других не менее престижных наград Аарон Лерой Майерс демонстрирует глубокий насыщенный баритон и безупречное чувство стиля, в котором живет сама суть великой эпохи свинга. Рекомендуем тем, кто избегает современного джаза по причине его холодности, суетности и порой неоправданной техничности - ничем таким на концертах Майерса и не пахнет. 17 октября в Театральном зале МДДМ воцарятся теплота и душевность, словно в обитом бордовым шелком джазовом кафе.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки (Театральный зал);17 октября; 800 - 1 500 руб.