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14.10.2019,  
12:56
Текст:  Светлана Цыганкова

Редкую бронетехнику спецназа США заметили в Сирии

Редкую легкую бронетехнику спецназа США заметили в Сирии. Это случилось возле Эль-Камышлы, города на северо-востоке страны.

Видео проезда техники появилось в Twitter. Как добавили в издании Defence Blog, в американской колонне обнаружены редкие колесные бронированные машины под названием Armored Ground Mobility System (AGMS). Это шестиколесный бронетранспортер, который имеет возможность применения тяжелого вооружения, включая тяжелые 12,7-мм пулеметы и 40-миллиметровые автоматические гранатометы. Он обеспечивает защиту экипажа от стрелкового огня и самодельных взрывных устройств. Используют бронемашину для специальных операций.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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Легкий бронеавтомобиль разработан на базе австрийского бронетранспортера Pandur и может перевозить до 7 солдат плюс командира и водителя. Автомобили, замеченные в Сирии, были оснащены полностью закрытым бронированным стеклянным куполом для водителя. Он обеспечивает дополнительную защиту и улучшенную видимость.

Издание сообщает, что на сегодняшний день командование специальных операций США эксплуатирует 12 бронетранспортеров AGMS производства General Dynamics Land Systems.

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США
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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