Движение электричек на Белорусском направлении вернулось в график

Пригородные поезда на Белорусском направлении следуют согласно расписанию, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. Утреннее ЧП больше не сказывается на движении составов.

Инцидент произошел около 7:30 в районе платформы "Беговая", после чего поезда стали следовать с опозданием. Два человека получили травмы, оказавшись на железнодорожных путях. Они были госпитализированы в одну из городских больниц.

По данным на 12.00, движение полностью восстановлено, поезда следуют согласно расписанию.