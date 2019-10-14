Канатная дорога в Москве меняет режим работы

Московская канатная дорога с 15 октября переходит на новый режим работы. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе дороги.

Как пояснили в пресс-службе, изменения связаны с наступлением зимнего периода. Так, в понедельник дорога будет работать с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг с 11:00 до 21:00, в пятницу с 11:00 до 23:00, в субботу и праздники - с 10:00 до 23:00, в воскресенье - с 10:00 до 21:00.

Еще одни изменения возможны в работе канатной дороги в декабре, когда начнет свою работу горнолыжный склон.