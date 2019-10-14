"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве

Сегодня в Москве ожидается теплая, но ветреная погода, скорость порывов может достигать 17 м /с. Из-за сильного ветра Гидрометцентр России объявил повышенный уровень погодной опасности.

Как сообщили метеорологи, усиление ветра прогнозируется во второй половине дня, поэтому с 15.00 объявлен в Москве и области повышенный "желтый" уровень погодной опасности. Он будет действовать до 6.00 15 октября.

Отметим, что сегодня воздух в столице сможет прогреться до +14…+15 градусов, дожди маловероятны, атмосферное давление составит 749 мм рт ст.