Новости

Железнодорожный переезд в Домодедове закроют в ночь на 16 октября 11:14
Видео: поезд смял застрявший на переезде лимузин 11:08
В аэропорту Домодедово поставили детские кровати 11:04
В Госдуме объяснили спорную позицию преемницы Меркель в крымском вопросе 10:58
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве 10:56
Продюсер звезды "Дома 2" прокомментировала ее избиение на корпоративе 10:50
В Новом Уренгое аэропорт эвакуировали из-за бесхозного чемодана 10:48
Россия и Саудовская Аравия создадут новые технологии в нефтияной сфере 10:48
Электрички на Белорусском направлении МЖД следуют с опозданием 10:47
Суд освободил из колонии бывшего вице-губернатора Челябинской области 10:47
Назначен врио министра экономического развития Крыма 10:40
В Нижневартовске бультерьер напал на детей на территории школы 10:36
В Башкирии после аварии на заводе проверят все опасные производства 10:36
Сотрудник АвтоВАЗа воровал ключи от Lada Granta 10:23
Лукашенко поздравил женщин с Днем матери 10:18
Пойманная с кокаином Бочкарева похвасталась напряженным графиком 10:12
Проезд на платных участках трасс М-3, М-4 и М-11 стал дешевле 10:11
В аэропорту Симферополь испытали первый крымский электрокар 10:10
Детей под Костромой задавило рухнувшей стеной 10:03
В Бурятии машина въехала в остановку, двое погибли 10:00
Сирийская армия вошла в ранее подконтрольный курдам город Табка 09:58
Фрегат "Адмирал Макаров" отстрелялся "Калибрами" в Средиземноморье 09:57
Видео: В Бурятии нашли останки гигантского динозавра 09:48
СМИ оценили потери Германии от антироссийских санкций 09:46
Преемницу Меркель пригласили увидеть Крым своими глазами 09:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14.10.2019 10:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве

Текст: Ирина Огилько

Сегодня в Москве ожидается теплая, но ветреная погода, скорость порывов может достигать 17 м /с. Из-за сильного ветра Гидрометцентр России объявил повышенный уровень погодной опасности.

Фото: iStock
Какой будет погода в тот день, который определяет зиму

Как сообщили метеорологи, усиление ветра прогнозируется во второй половине дня, поэтому с 15.00 объявлен в Москве и области повышенный "желтый" уровень погодной опасности. Он будет действовать до 6.00 15 октября.

Отметим, что сегодня воздух в столице сможет прогреться до +14…+15 градусов, дожди маловероятны, атмосферное давление составит 749 мм рт ст.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сирия начала переброску войск на север страны
Преемницу Меркель пригласили увидеть Крым своими глазами
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией крейсера "Петр Великий"
В Японии количество жертв тайфуна достигло 40 человек
Эсминец США Porter зашел в порт Одессы