В Перми водитель иномарки сбил группу детей

Сегодня в Перми на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых водитель автомобиля Mazda, совершая маневр, сбил группу школьников.

Как пояснили "РГ" в ГУ МВД России по Пермскому краю, учащиеся второго класса пермской школы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, но неожиданно их сбил автомобиль. В ДТП пострадали трое детей.

Двое получили легкие ранения и после медицинского осмотра были доставлены домой. Один ребенок получил тяжелые травмы и в настоящее время госпитализирован.

В ликвидации последствий ДТП помимо нарядов ГИБДД и скорой медицинской помощи приняли участие сотрудники МЧС и пожарные.