Жительница Удмуртии вышла замуж за многоженца

В удмуртском Сарапуле выявили случай многоженства. В апреле этого года 24-летний мужчина заключил брак в местном ЗАГСе, однако выяснилось, что с 2017 года уже женат, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Оказалось, что первый брак мужчина заключил на территории Северной Осетии. Позже решил его расторгнуть через суд, передал для этого документы своему другу, а сам уехал.

Знакомый документы потерял, брак остался не расторгнут. Сам многоженец потерял свой паспорт, а затем получил новый уже без данных о предыдущем браке.

Двоеженство вскрылось, когда первая супруга узнала о второй.

Так как на территории России нельзя заключать брак одновременно с несколькими людьми, Сарапульский городской суд признал второй союз недействительным.