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14.10.2019 15:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина смертельного ДТП с мэром Абакана

Текст: Алексей Бондарев

Главе города Абакан Николаю Булакину могло стать плохо за рулем, из-за чего произошла авария. Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, скорее всего чиновника подвело сердце.

Фото: абакан.рф
В Абакане назначен и.о. города вместо погибшего в ДТП мэра

"Николай Булакин не справился с управлением и съехал в кювет с последующим наездом на дерево. В результате он скончался на месте. По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем", - говорят в полиции.

Абакан Булакин возглавлял с 1995 года. Осенью прошлого года в пятый раз переизбрался на своей должности, набрав почти 80 процентов голосов.

В окружении мэра давно говорили, что у него проблемы с сердцем. И Булакин не исключал добровольную отставку по состоянию здоровья.

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