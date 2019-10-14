Названа причина смертельного ДТП с мэром Абакана

Главе города Абакан Николаю Булакину могло стать плохо за рулем, из-за чего произошла авария. Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, скорее всего чиновника подвело сердце.

"Николай Булакин не справился с управлением и съехал в кювет с последующим наездом на дерево. В результате он скончался на месте. По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем", - говорят в полиции.

Абакан Булакин возглавлял с 1995 года. Осенью прошлого года в пятый раз переизбрался на своей должности, набрав почти 80 процентов голосов.

В окружении мэра давно говорили, что у него проблемы с сердцем. И Булакин не исключал добровольную отставку по состоянию здоровья.