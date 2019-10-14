Решение суда о незаконности работы "Зимней вишни" осталось в силе

Администрация города Кемерово не смогла оспорить судебное решение о незаконности работы ТРЦ "Зимняя вишня", где погибло 60 человек. Седьмой арбитражный апелляционный суд жалобу мэрии отклонил.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную картотеку дел суда.

В июле нынешнего года Арбитражный суд Кемеровской области признал недействительным разрешение муниципальных властей на ввод в эксплуатацию здания бывшего кондитерского комбината на проспекте Ленина, переделанного под торгово-развлекательный центр. Известно, что это разрешение подписал в марте 2014-го замглавы Кемерова, основываясь на положительном заключении областной инспекции Госстройнадзора. А в августе 2019-го мэрия подала апелляцию, которая осталась без удовлетворения.

Из материалов уголовного дела о пожаре следует: согласно выводам экспертов, реконструированное здание ТРЦ не отвечало проектно-сметной документации и нормативно-техническим требованиям, которые предъявляются к общественным объектам с массовым пребыванием людей. Но Госстройнадзор выдал положительное заключение, а муниципалитет согласовал ввод комплекса в эксплуатацию.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" случился 25 марта 2018 года, в нем погибли 60 человек, большинство которых дети. Еще 79 человек пострадали. После трагедии возбуждены три уголовных дела, по которым в качестве обвиняемых проходит в общей сложности пятнадцать человек.