Томскую школу эвакуировали из-за задымления

Короткое замыкание и задымление в подвальном помещении томской школы № 47 стали причиной эвакуации учащихся и педагогов. Как сообщает ТАСС, всего из здания школы были выведены 425 человек.

Короткое замыкание без последующего возгорания произошло в 6.21 утра по московскому времени. Внимание персонала привлекло слабое задымление. Отмечается, что учебный процесс при эвакуации нарушен не был, пострадавших также нет.

Примечательно, что именно ученики 47-ой школы на днях стали победителями в общем зачете городских соревнований по пожарно-спасательному спорту. Как сообщает областное ГУ МЧС, ребята заняли первые места в двух категориях преодоления полосы препятствий и в пожарной эстафете.