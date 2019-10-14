В Новосибирске арестовали еще одного участника массовой драки

Центральный районный суд Новосибирска принял решение об аресте второго подозреваемого по делу о массовой драке на Хилокском рынке.

- Суд избрал в качестве меры пресечения для второго подозреваемого по делу о массовой драке на Хилокском рынке заключение под стражу до 7 декабря, - сообщает ТАСС.

Ранее судом был арестован второй подозреваемый - директор охранной фирмы.

- В настоящее время в отношении задержанных возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 213 УК РФ "Хулиганство" и статьей 163 УК РФ "Вымогательство", - сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, 7 октября в Ленинском округе Новосибирска, неподалеку от Хилокского рынка произошла массовая драка со стрельбой. В разборках приняли участие около двухсот человек, пятеро из них пострадали. Неподалеку от рынка в этот день также сгорело два автомобиля. По предварительным данным, у торговцев рынка возник конфликт с охранной компанией, от услуг которой они собирались отказаться.