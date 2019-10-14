В Новосибирске загорелась многоэтажка

Пожар произошел в квартире на седьмом этаже дома по улице Зорге, 197. Как сообщают "Вести. Новосибирск", спасателям пришлось эвакуировать пять человек.

Огонь распространился по кухне, на площади 11 квадратных метров, горели бытовые вещи. В 10.48 пожарные прибыли на место, получив сообщения о клубах черного дыма, которые валят из окон девятиэтажки. Через пятнадцать минут огонь удалось ликвидировать.

Никто серьезно не пострадал, однако 74-летний хозяин квартиры успел надышаться угарным газом. Сейчас его жизни ничего не угрожает.