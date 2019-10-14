Калининградца задержали с 77 свертками наркотиков в теле

43-летний житель Калининграда задержан транспортными полицейскими при перевозке в собственном организме партии синтетического наркотика, известного как "белый китаец".

Как сообщили в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте, в ходе личного досмотра мужчины в его прямой кишке обнаружено 77 маленьких свертков с порошкообразным веществом.

Экспертно-криминалистическое исследование установило, что в свертках содержатся карфентанил и метадон ("белый китаец"), в общей сложности около двух граммов, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере". Как выяснилось, задержанный неоднократно изобличался в совершении аналогичных преступлений, а также в краже и грабеже.