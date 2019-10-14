В Петербурге неизвестные сожгли автомобиль

В Петербурге на Московском проспекте в ночь на субботу злоумышленники подожгли автомобиль "Ягуар XF". Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

- В полицию Московского района поступило сообщение от гражданина о том, что у дома 155 по Московскому проспекту по неустановленной причине произошло возгорание автомобиля Jaguar XF, - уточнили в главке. - В результате пожара автомобиль имеет частичные повреждения, пострадавших нет. Сумма материального ущерба - 1,4 миллиона рублей.

Сейчас ведется розыск лиц, причастных к преступлению. Злоумышленникам может грозить до пяти лет лишения свободы, поскольку деяние совершено общеопасным способом.